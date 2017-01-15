غارات إسرائيلية تستهدف الجهاد الإسلامي في غزة

قصفت إسرائيل مجددًا أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة في غزة بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في تطور يهدد اتفاق التهدئة الساري منذ يوم الخميس في القطاع الفلسطيني بعد يومين من المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيًا وجرح أكثر من مئة آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة في رسالة عبر تطبيق واتساب إنه "يستهدف حاليًا أهدافًا إرهابية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الخميس مقتل القيادي في الجهاد الإسلامي رسمي أبو ملحوس خلال غارة نفذت قبل بدء وقف إطلاق النار، فيما نفت حركة الجهاد الإسلامي أن يكون أبو ملحوس قياديًا فيها.

وذكر مصدر مصري رسمي ومسؤول كبير في الجهاد الإسلامي لوكالة فرانس برس أن وقفًا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة يوم الخميس عند الساعة 05,30 (03,30 ت غ).

وقال المصدر المصري "تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بعدما وافقت الحركة على مقترح مصري بهذا الشأن وبعدما أُبلغنا بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على التهدئة".

وكان مبعوث الأمم المتحدة المكلف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني نيكولاي ملادينوف وصل يوم الأربعاء إلى القاهرة في محاولة للقيام بوساطة من أجل خفض التصعيد.

وكتب ملادينوف عبر "تويتر" يوم الخميس "بذلت مصر والأمم المتحدة قصارى جهدهما لمنع تصعيد أخطر في غزة ومحيطها قد يؤدي إلى اندلاع حرب".

وأضاف "ستكون الساعات والأيام القادمة حرجة ويجب على الجميع إظهار أقصى درجات ضبط النفس والقيام بدورهم لمنع إراقة الدماء".

وبعد نحو نصف ساعة من بدء التهدئة، أطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل كما ذكر شهود عيان. لكن مصدرًا في حركة الجهاد الإسلامي قال "أحيانًا يحتاج ضبط الميدان إلى بعض الوقت"، مؤكدًا أن "الجميع ملتزمون بالتهدئة طالما التزم بها الاحتلال".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن خمسة صواريخ أطلقت على إسرائيل من غزة بعد سريان مفعول وقف إطلاق النار، وأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض اثنين منها.

وأكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب لفرانس برس أن لا علاقة لحركته بهذه الصواريخ. وقال شهاب "جارٍ التحقق من هذه الصواريخ، مبدئيًا لا علاقة للجهاد بها".

وقال المسؤول المصري إن الاتفاق ينص أيضًا على "الحفاظ على سلمية مسيرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون كل يوم جمعة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

وتابع أن الاتفاق يتضمن أيضًا "موافقة إسرائيل على وقف الاغتيالات".

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن "الهدف من العملية هو القضاء على قائد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فقد قتل مع العشرات من الإرهابيين".

وأضاف ان "الرسالة وصلت إلى أعدائنا: يمكننا الوصول إلى كل من نريده حتى لو كان في سريره".

وفي المناطق الإسرائيلية القريبة من غزة، استؤنفت الأنشطة بهدوء رغم القلق ازاء عدم احترام الاتفاق وسقوط صواريخ جديدة على إسرائيل.

في قطاع غزة، كان كثيرون قد رحبوا في وقت سابق بعودة الهدوء النسبي. وقال محمود جردا "نطمح إلى الهدوء ولا نريد الحرب".

واندلعت موجة العنف الأخيرة يوم الثلاثاء بعد استهداف إسرائيل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله في مدينة غزة أدت إلى مقتله.

ورد مقاتلون فلسطينيون بإطلاق قذائف وصواريخ في اتجاه المدن الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وعلى الأثر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية الثلاثاء والأربعاء والخميس استهدفت خصوصًا مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكد مصدر في حركة الجهاد الإسلامي لفرانس برس الاتفاق.

وصرح مسؤول في الجيش الإسرائيلي لفرانس برس مساء يوم الأربعاء أن إسرائيل ستوقف عمليتها في غزة إذا توقف الجهاد الإسلامي عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.