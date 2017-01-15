لجنة برلمانية عراقية: تفجير ساحة التحرير ببغداد أمس تطور خطير

أدانت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي تفجير ساحة التحرير ببغداد الذي وقع أمس.

واصفة إياه بالتطور الخطير وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت إن " تفجيرات ساحة التحرير تطور خطير في تأمين سلامة المتظاهرين، وتثبت وجود الطرف التي تؤدي الى زعزعة الأمن ونشر الفوضى " ، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان .

وطالبت القوات الامنية ومنسقي التظاهرات "بالتعاون في مداخل التفتيش الى الساحات خوفا من دخول ما يسمى الطرف الثالث في العمليات الأمنية"، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي التي استهدف المتظاهرين السلميين .

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس الجمعة مقتل 16 شخصا جراء انفجار عبوة أسفل سيارة قرب ساحة التحرير ببغداد في سياق متصل .



