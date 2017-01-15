البرازيل تعلن إخماد جميع الحرائق في غابات الأمازون

أعلنت البرازيل إخماد جميع الحرائق التي كانت مندلعة في غابات الأمازون.







وكانت الحرائق بالبرازيل انحسرت بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش, يوم السبت الماضي, للمساهمة في مكافحتها.





وأعلن المعهد الوطني لبحوث الفضاء في البرازيل, أن النيران اندلعت في ما يزيد على 72 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة هذا العام - وهو عدد قياسي للحرائق في الدولة.





ويمثل ذلك زيادة كبيرة, مقارنة بحرائق العام الماضي التي بلغت 40 ألف حريق.



