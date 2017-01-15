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جوتيريش: طهران نقلت أسلحة إيرانية الصنع إلى جهات أخرى

جوتيريش: طهران نقلت أسلحة إيرانية الصنع إلى جهات أخرى

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استمرار القلق حول النشاطات الإيرانية النووية، جاء ذلك في تقرير حول القرار المتعلق بالبرنامج الإيراني النووي. 

وقال جوتيريش -في تقرير أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الاثنين- " إن أسلحة ومواد أخرى ذات صلة وجميعها إيرانية الصنع تم نقلها إلى جهات أخرى". 

كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلن اليوم على موقع "أراك" للمياه الثقيلة خطوات لزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب وإنتاج الماء الثقيل, واعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تتحدى العالم - حسب القناة - 


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