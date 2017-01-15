هبوط اضطراري لطائرة أمريكية تقل هيلاري كلينتون عقب مشكلة فنية

نفذت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية هبوطا اضطراريا في مطار لاجوارديا بنيويورك الليلة الماضية , وكان على متنها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون, وذلك إثر تعرضها لمشكلة فنية.

وقال مصدر مسؤول "لم يكشف عن هويته" إنه كان من المفترض أن تقلع الرحلة من مطار لاجوارديا في نيويورك إلى مطار رونالد ريجان في واشنطن , لكنها اضطرت للعودة بعد أن قطعت عشرات الأمتار نتيجة مشكلة ميكانيكية تم الإبلاغ عنها من جانب موظفي الخدمة الأرضية.



