إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقل أسيرا فلسطينيا إلى المستشفى

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير حذيفة حلبية من عزل معتقل (نيتسان الرملة) إلى مستشفى (كبلان) الإسرائيلي، إثر تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي، والذي وصل لمرحلة صعبة بعد 65 يوما على إضرابه المستمر عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم الثلاثاء - "إن سبعة أسرى آخرين إلى جانب الأسير حلبية، يواجهون ظروفا صحية خطيرة نتيجة الإضراب".

ويخوض الأسرى الثمانية إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، والمضرب عن الطعام منذ 65 يوما، كذلك الأسير أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا غرب الخليل والمضرب منذ 52 يوما، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، مضرب منذ 48 يوما.

كما يواصل الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 42 على التوالي، والأسير طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين منذ 35 يوما، والأسير ناصر الجدع (30 عاما) من بلدة برقين غرب جنين مضرب منذ 28 يوما، بالإضافة إلى ثائر حمدان (30 عاما) من قرية بيت سيرا غرب رام الله منذ 23 يوما، وفادي الحروب (27 عاما) من بلدة دورا غرب الخليل مضرب منذ 22 يوما.

ويعاني الأسرى آلاما شديدة وانخفاضا حادا في الوزن وهزالا وضعفا شديدين، إلى جانب الفقدان المتكرر للوعي وتقيؤ لعصارة المعدة.

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة سجون الاحتلال نفذت إجراءات قمعية ممنهجة بحقهم تصاعدت مع استمرارهم في الإضراب، فيما تواصل مخابرات الاحتلال المماطلة في الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، وإيصالهم إلى مرحلة صحية صعبة تتسبب لهم في أمراض مستعصية لاحقا في محاولة لكسر خطوتهم.

والاعتقال الإداري، هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى المرضى، حيث أنها تتعمد إهمالهم طبيا.. مشيرة إلى أنها رصدت 3 حالات مرضية تتعرض لانتهاك طبي في عدة سجون إسرائيلية.

وذكرت هيئة شئون الأسرى أنها رصدت من خلال عدد من محاميها، حالة الأسير زياد حمودة (45 عاما) من بلدة رنتيس شمال غرب رام الله، في معتقل (النقب) والذي يشتكي من آلام حادة في الصدر والمعدة وفقد من وزنه أكثر من 20 كجم، وتم نقله للمستشفى ولكن لم يبلغ بنتيجة الفحص ولم يتم تشخيص مرضه كما لم يقدم له أي علاج.

كما يواجه الأسير المقعد صالح عبد الرحيم صالح (23 عاما) من مخيم بلاطة جنوب شرق نابلس، والقابع بشكل دائم داخل ما يسمى (المراش) أو عيادة معتقل (الرملة)، أوضاعا صحية قاسية، وتفاقمت حالته في الفترة الأخيرة بسبب مشاكل حادة في الأعصاب وارتفاع درجة حرارته، ما أثر عليه سلبا، وهو بحاجة ماسة إلى عرضه على طبيب متخصص لتشخيص حالته، كما ينتظر منذ فترة طويلة إجراء عملية لكن إدارة المعتقل تماطل.. أما الأسير عوني الرجبي (39 عاما) من محافظة الخليل، فهو يعاني من إلتهاب الكبد الوبائي أصيب به أثناء فترة اعتقاله الأولى عام 2009، وبعد اعتقاله خلال هذا العام لا يقدم له أي علاج لحالته الصحية.



