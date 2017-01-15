تجدد المواجهات بين المتظاهرين والأمن وسط العاصمة العراقية

صرح مصدر أمني عراقي اليوم/ الثلاثاء، بتجدد المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر، ان قوات الأمن قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 7 حالات اختناق، ونقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قد حثت أمس السلطات العراقية على بذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين، داعية في الوقت نفسه المحتجين، إلى الالتزام بسلمية التظاهرات، وتجنب العنف.



