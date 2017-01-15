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سفير روسيا لدى واشنطن يؤكد أهمية بناء قيم مشتركة بين بلاده وأمريكا

سفير روسيا لدى واشنطن يؤكد أهمية بناء قيم مشتركة بين بلاده وأمريكا

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أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أهمية تشكيل قيم مشتركة بين بلاده والولايات المتحدة، والتي تعد ضرورية من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر للعالم بأسره.

وقال أنتونوف، في رسالة إلى صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية :" لا يمكن لبلدينا تكوين رؤية لبعضها البعض خالية من الصور النمطية إلا من خلال التبادلات الثقافية المتكررة والحقيقية والأهم من ذلك من خلال تشكيل قيم مشتركة ضرورية لضمان مستقبل آمن ومزدهر للعالم بأسره.. إن روسيا والولايات المتحدة بوصفهما أكبر القوى النووية والعضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي تتحملان مسؤولية خاصة عن ذلك.. مؤكدا أن "العزلة المتبادلة" في مجال السياسة والاقتصاد يجب ألا تؤثر على العلاقات الثقافية بين البلدين.

وبحسب السفير الروسي، فقد وصل رهاب روسيا (روس فوبيا) في وسائل الإعلام الأمريكية في السنوات الأخيرة إلى مستوى "غير مسبوق".

وأضاف: "على الرغم من أن الخطاب المعادي لروسيا يستخدم أحيانا في المواجهة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، إلا أن حملة الدعاية هذه وصلت إلى مستوى العبث، حيث امتدت إلى مجالات لا علاقة لها بالسياسة".

واختتم السفير الروسي قوله:" من المهم التوقف عن البحث عن المكاسب السياسية ومراعاة المصالح طويلة الأجل للبلدين".


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