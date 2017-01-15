بوريس جونسون: لا أسعى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة

قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني السابق والمرشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة إنه لا يسعى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة "لكن مع ذلك لابد من الاستعداد بجدية لهذا الاحتمال".







وأضاف جونسون -في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق حملته لقيادة حزب المحافظين- أن المملكة المتحدة يجب أن تصل إلى ما هو أفضل من اتفاقية الانسحاب الحالية، والتي تم رفضها ثلاث مرات في مجلس العموم البريطاني.





وتابع قائلا -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- "التأخير يعني الهزيمة لذا يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر"، مستبعدا إمكانية الخروج دون اتفاق، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد لكافة الخيارات بدافع الإحساس بالمسئولية.





ويتنافس 10 مرشحين على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء، ويعد جونسون المرشح الأوفر حظا حيث يحظى بتأييد عدد كبير من نواب حزب المحافظين.



