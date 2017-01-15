مصرع وإصابة 30 شخصا بانفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

أعلنت الشرطة الهندية - اليوم الأربعاء - مصرع 15 شخصا على الأقل جراء انفجار بمصنع للألعاب النارية بشمال البلاد.

وقال المسؤول بالشرطة مختيار سينج إن 15 شخصا أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع بإقليم البنجاب وتسبب في انهيار المصنع.

وأضاف المسؤول أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية بموقع الحادث.

يشار إلى أن صناعة الألعاب النارية تلقى رواجا كبيرا في الهند، ويعمل عدد كبير من المصانع بشكل غير قانوني وتنتج ألعابا نارية أرخص باستخدام مواد بجودة متدنية.



