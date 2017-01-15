الشاهد:يدعو المواطنيين إلى توحيد الصف..ويصف الهجمات الإرهابية بالجبانة

دعا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، من أمام مقر وزارة الداخلية كافة أبناء الشعب التونسي إلى عدم الخوف وتوحيد الصف.



ودعا الشاهد أيضًا الشعب التونسي للحفاظ على ثقته في المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ووصف الشاهد العمليتين الإرهابيتين في شارع شارل ديجول وفي القرجاني بالعمليات الجبانة.

وتابع رئيس الحكومة بقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تطورات الأحداث الأمنية التي وقعت صباح اليوم بالعاصمة ، كما اطلع على جاهزية الوحدات الأمنية المنتشرة بكامل أنحاء الجمهورية.



