المكسيك تبدأ خطة نشر 6 آلاف جندي لمواجهة الهجرة

بدأت المكسيك في تنفيذ خطة تتضمن نشر 6 آلاف من قوات الحرس الوطني في ضوء تعزيزات لمواجهة الهجرة.







وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن ذلك يعد التزاما سريعا تم التعهد به كجزء من اتفاق مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لتفادي التهديدات بفرض تعريفات جمركية أمريكية على الواردات المكسيكية.





وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إنه تم تشكيل فريق من خمسة مسؤولين لتنفيذ الخطة. ويضمن اتفاق بين واشنطن ومكسيكو سيتي اتخاذ المكسيكيين "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعليق واشنطن الرسوم الجمركية العقابية التي كانت تهدد بفرضها على مكسيكو سيتي "إلى أجل غير مسمى".





ووفقا للاتفاق، ستقوم المكسيك بنشر قوات الحرس الوطني، في جميع أنحاء البلاد كما ستنشر نحو 6 آلاف جندي إضافي، على طول حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.





وستقوم واشنطن بتوسيع برنامجها لإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء انتظارهم لمراجعة طلباتهم، لكنها في المقابل، "ستعمل على تسريع" عملية الفصل في طلبات اللجوء.







