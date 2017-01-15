الخارجية الأمريكية تنفي توجيه ترامب رسالة لطهران عبر الوسيط العماني

نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أرتاجوس، صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال واشنطن رسالة لإيران عبر الوسيط العماني على خلفية إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

وقالت أرتاجوس - في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت - إن هذه التقارير دعاية إيرانية، مطالبة طهران بـ"مواجهة الدبلوماسية (الأمريكية) بالدبلوماسية".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة إلى إيران عبر سلطنة عمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية.