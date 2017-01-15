الإمارات ورومانيا تبحثان العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو، فرص التعاون المشترك المتاحة للجانبين والسبل المتاحة لتنويع وتعميق التعاون في عدة مجالات مثل التجارة و الزراعة و البنية التحتية و النقل و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





كما أكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدين عبر تشجيع ودعم الاتصالات المباشرة بين الكيانات والمؤسسات ذات الصلة في الإمارات ورومانيا، والتزامهما بالحل السلمي لقضايا المنطقة وما تشهده من صراعات و نزاعات مع ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي في هذا الصدد.



