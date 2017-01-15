الرئيس المكسيكى يبيع منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء

أعلن الرئيس المكسيكى، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه يعتزم بيع مقر رئاسى فى جزيرة "كوزوميل" بولاية "كوينتانا رو" لمساعدة فقراء الولاية .



وقال الرئيس المكسيكى - اليوم الاثنين- " سأدرس كل شىء مرتبط بالمقر الرئاسى الذى يشكل منتجعا لراحتى فى كوزوميل، لأنه سيتم بيعه وستذهب الأموال إلى احتياجات "كوينتانا رو" الفقيرة".

يشار إلى أنه عقد مزاد علنى فى المكسيك أمس الأحد لبيع منازل كانت فى السابق تابعة لتجار المخدرات، ووفقا لإدارة الممتلكات والعقارات التابعة لوزارة المالية فى هذه الدولة الأمريكية اللاتينية، فقد تم بيع تسعة من مساكن بارونات المخدرات الـ27، وحصلت الحكومة على 56.6 مليون بيزو "أى حوالى 3 ملايين دولار".



