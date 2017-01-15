رئيس اليونان:سندافع عن منطقة قبرص الاقتصادية وعلى تركيا احترام القانون

اجتمع رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيلوريس، بالرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس ورئيس وزراءه كيرياكوس ميتسوتاكيس في القصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية "أثينا".

وقال الرئيس بافلوبولوس خلال اللقاء حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الخميس:" إن اليونان ستقف دائما إلى جانب قبرص وستدعم جهودها لتسوية قضيتها، من خلال حل عادل وقابل للتطبيق يستند إلى القانون الدولي والأوروبي".

وأكد بافلوبولوس أن الحل الكونفدرالي لا يمكن قبوله أو تصوره، ولا حتى الحل الذي يكرس نظام الضمانات ووجود قوات الاحتلال التركي.

وتابع الرئيس اليوناني :" أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص هي منطقة أوروبية أيضا، وسوف ندافع عنها، وأنه يتعين على تركيا احترام قانون البحار بالكامل".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب القبرصي ضرورة وحدة الصف اليوناني في مواجهة التهديدات الحالية، كما أعرب عن وجهة نظره بضرورة أن تتعاون جميع الدول الإقليمية التي لا تتشارك مع العقلية التركية وأن تعزز الرخاء والاستقرار في المنطقة.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، اتفق الجانبان على أهمية الدعم المتبادل بين اليونان وقبرص خلال هذه الفترة الحرجة. واطلعا على فعاليات المؤتمر الرباعي لبرلمانات قبرص واليونان والأردن ومصر، وشددا على "أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة الموقف التركي العدائي" على حد قوله.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالمستوى العالي للدبلوماسية البرلمانية لليونان وقبرص، وأعتبر أن ذلك يتيح للبلدين الفرصة "لزيادة الوعي الدولي فيما يتعلق بمطالبهما الوطنية العادلة، وأيضا لمعالجة الأخبار المزيفة الصادرة من بعض الدول".



