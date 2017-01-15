مصرع اثنين وإصابة 7 آخرين في هبوط اضطراري لطائرة روسية

لقي شخصان حتفهما وأصيب سبعة آخرون عندما هبطت طائرة ركاب من طراز أنتونوف أن-24 اضطراريا في مطار بجمهورية بورياتيا الروسية في سيبيريا اليوم الخميس.



وذكرت وزارة الطوارئ في المنطقة أن الطائرة التي تقل 46 شخصا بينهم أربعة من أفراد الطاقم ، كانت في طريقها من العاصمة الإقليمية أولان أودي إلى نيجينجارسك.

وقالت الوزارة إن الطائرة خرجت عن المدرج بعد هبوطها واصطدمت بمبنى صغير واشتعلت فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام أن الطائرة تابعة لشركة الطيران الإقليمية الروسية أنجارا.



