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إصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة بلوس أنجلوس

إصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار على مدرسة بلوس أنجلوس

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أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجراح  أحدهم حالته خطيرة جراء عملية إطلاق نار من جانب أحد المسلحين على مدرسة (سوجاس) الثانوية ببلدة سانتا كلاريتا قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح الخميس.

وأعلن أليكس فيلانوفا مسئول الشرطة في لوس أنجلوس أنه تم الدفع بالعديد من أفراد الشرطة لموقع الحادث  مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للعلاج ،  كما رافقت الشرطة طلاب المدرسة وسط احتشاد أولياء أمورهم خوفا على أبنائهم من جراء الحادث.


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