الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية حول تطورات عدن

رحبت الحكومة اليمنية، مساء يوم الخميس، ببيان المملكة العربية السعودية حول تطورات عدن، مبدية استعدادها الكامل لما دعت إليه.

وثمنت الحكومة الشرعية - وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظات الجنوب، وكذا تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة.

كما أشادت الحكومة بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف.

وكانت السعودية قد أعلنت في بيان في وقت سابق أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدًا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة.