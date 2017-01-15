المبعوث النووي الأمريكي يزور سول الخميس المُقبل قبل زيارة ترامب لها

أعلنت مصادر دبلوماسية كورية جنوبية، اليوم الإثنين، أن المُمثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون سيتوجه إلى سول الخميس المُقبل، لعقد محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون وغيره من مسؤولي كوريا الجنوبية، قُبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الجنوب.



وذكرت المصادر أن بيجون سيلتقي مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون ؛ لمناقشة ملف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، الذي سيكون على قائمة الملفات المطروحة في القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، والتي ستعقد في 29 و30 يونيو الجاري بسول، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

كما أضافت أن المسؤولين في سول وواشنطن يعملون على التحضيرات النهائية لزيارة المبعوث النووي الأمريكي إلى سول، حيث كانت آخر زيارة له في شهر مايو الماضي.

وكان مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي أعلن، في وقت سابق اليوم، أن ترامب سيقوم برحلة تستغرق يومين إلى سول عقب مشاركته في قمة مجموعة الـ 20 في مدينة أوساكا اليابانية. ولقد أُحيت الآمال في استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، بعد أن أعلن ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنهما تبادلا مؤخرًا رسائل حسن النية وأدليا بتصريحات إيجابية في هذا الشأن.



