"العسكري السوداني" يصدر مرسوما بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة

أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ،اليوم/الاثنين، مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

وذكرت وسائل الاعلام السودانية أن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس يترأس اللجنة، وتضم فى عضويتها الفريق أول ركن شمس الدين كباشى رئيس اللجنة السياسية والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية واللواء ركن أسامة العوض محمدين.



