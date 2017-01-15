اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"العسكري السوداني" يصدر مرسوما بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة

"العسكري السوداني" يصدر مرسوما بتشكيل لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة

تاريخ النشر

أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ،اليوم/الاثنين، مرسوما جمهوريا بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.

وذكرت وسائل الاعلام السودانية أن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس يترأس اللجنة، وتضم فى عضويتها الفريق أول ركن شمس الدين كباشى رئيس اللجنة السياسية والفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائب رئيس اللجنة السياسية واللواء ركن أسامة العوض محمدين.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content