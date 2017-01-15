بومبيو : حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم.







وطالب بومبيو - في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأوردتها قناة " الحرة الأمريكية اليوم/الأحد/ - كل الأطراف الليبية باغتنام فرصة القمة الدولية حول ليبيا المنعقدة في برلين برعاية الأمم المتحدة. وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمر ليبيا الذي يضم أطراف الصراع, في محاولة للحد من التدخل العسكري الأجنبي, وتوطيد الهدنة, والمساعدة في إعادة إطلاق عملية سياسية لوقف الفوضى التي تشهدها البلاد.





وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد استقبلت قادة من 12 دولة, وكذلك من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لحضور القمة في مقر المستشارية.



