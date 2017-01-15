أبو الغيط يؤكد رفض الجامعة العربية المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة اليوم 9 الجاري "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أطلعه الأخير على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة وما يقوم به من جهد من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبرّ لكرنيبول عن دعمه الكامل لمهمته مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مُضيفاً أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الجامعة العربية ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح للأونروا، كما هو منصوص عليه في قرار إنشائها عام 1949، وأنها تدعو جميع الدول إلى الاستمرار في دعم الأونروا وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر القادم لتجديد تفويض الوكالة.

وأشار المصدر إلى أن المفوض العام للأونروا قدّمَّ الشكر للسيد الأمين العام على ما يقوم به من جهد في دعم الأونروا على الصعيد الدولي، مُضيفاً أن كرينبول سوف يُقدم إحاطة شاملة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي يُعقد غداً الاثنين.



