القوات الصومالية تستعيد منطقة شمال" براوي " من قبضة حركة "الشباب"

تمكنت القوات الخاصة الصومالية ، وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي "أميصوم" اليوم الأحد من استعادة منطقة كانت تسيطر عليها حركة "الشباب" المتطرفة بالقرب من مدينة "ﺑﺮﺍﻭﻱ‎" الساحلية.

وأفادت تقارير إخبارية بثتها إذاعة "شابيلي" الصومالية ، بأن القوات كانت تجري عمليات لإزالة أية متعلقات ، أو مواد تفجيرية خلفها متطرفو "الشباب" بالمنطقة التي تقع على بعد عشر كيلومترات من شمال "براوي".

يذكر أن منطقة "شابيلي السفلى " الواقعة جنوب الصومال تعد مهمة استراتيجيا، حيث تمنح السيطرة عليها " اليد العليا "للعناصر المتصارعة .



