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السفيرة السابقة في أوكرانيا: ترامب أراد بتغريدته تخويفي

السفيرة السابقة في أوكرانيا: ترامب أراد بتغريدته تخويفي

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هاجم دونالد ترامب بتغريدة سفيرة واشنطن السابقة لدى أوكرانيا أثناء استجوابها في الكونغرس في قضية عزل الرئيس على خلفية تهم بسوء استخدام المنصب لأغراض انتخابية. رئيس لجنة المخابرات اعتبر ذلك "جزء من أسلوب لتخويف الشهود".

وأدلت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش مساء الجمعة حسب التوقيت الأمريكي على مدى أكثر من خمس ساعات، بشهادتها أمام الكونجرس خلال الجلسة العامة الثانية منذ بدء التحقيق الهادف إلى إقالة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد ساعة من بداية شهادتها، نشر ترامب تغريدة استهدف فيها هذه الدبلوماسية التي تتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة المهنية، وكتب "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور.

لقد بدأت في الصومال وانظروا كيف انتهى الأمر" هناك. وأضاف "الرئيس الأميركي يملك حقاً مطلقاً في تعيين السفراء"، مشدداً على أن لديه "سياسة خارجية قوية وشديدة، مختلفة كثيراً عن سياسات الإدارات السابقة".


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