اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شمال رام الله

تاريخ النشر

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر والبطن، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة البيرة بمحافظة رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، بأن المصاب أدخل غرفة العمليات في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وحالته خطيرة.

وكان الصحفي عبد الرحمن يونس قد أصيب أيضا خلال مواجهات عنيفة اندلعت اليوم بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة شمال رام الله، احتجاجا على استشهاد الأسير بسام السائح.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات الشبان وصلوا المدخل الشمالي للبيرة، بعد وقفة دعا إليها مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الفلسطينية، وانطلقت المسيرة من وسط رام الله مرددة هتافات الغضب والمساندة للأسرى.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content