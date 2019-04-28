الدفاع الجزائرية: تفكيك قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين تتفكيك قنبلة تقليدية الصنع بولاية بومرداس شمالي البلاد.



وذكرت الوزارة - في بيان - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، فككت قوات الجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بمنطقة "الاربعطاش"، بولاية بومرداس".

ومن جهة أخيرى ذكرت الوزارة في بيانها - أن قوات الجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني (الشرطة) بولاية وهران (شمال غرب) أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص من بينهم أربعة يحملون الجنسية المغربية.



