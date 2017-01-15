هوك: النظام الإيراني يحاول السيطرة على الشرق الأوسط

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك إن إيران تحاول السيطرة على الشرق الأوسط.

وأضاف هوك - في تصريحات اليوم /السبت - أن ​الولايات المتحدة​ ستواصل فرض العقوبات على النظام الإيراني الذي زرع العنف في الشرق الأوسط، وسنناقش بالإضافة إلى العقوبات كيفية توحيد العالم من أجل تأمين الملاحة البحرية في الخليج، وسنشدد عزلنا الدبلوماسي لدفع هذا النظام الإيراني للتصرف كأي دولة طبيعية.

وأشار إلى أن العقوبات النفطية ستحرم النظام الإيراني من عوائد قدرها نحو 50 مليار دولار، وهي السياسة الأنسب ضد طهران.

وأوضح أنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية والإمارات، مفندا في الوقت ذاته ما نشره الإيرانيون حول إرسال واشنطن رسالة لهم عبر سلطنة عمان، مبينا أن طهران رفضت كل الوساطات التي عرضت عليها من قبل الدول المختلفة.



