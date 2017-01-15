قادة مجموعة العشرين يسلطون الضوء على مخاطر التباطؤ الاقتصادي

سلط قادة دول مجموعة العشرين، اليوم /الجمعة، الضوء على مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط تنامي التوترات التجارية والجغرافية السياسية في إطار انطلاق اجتماع القمة في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي "إن التوترات التجارية والجيوسياسية تزداد كثافة"، محذرًا من أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر الهبوط.

وأعرب اَبي عن رغبته في مشاركة دول مجموعة العشرين الإصرار على تحقيق النمو من خلال توظيف جميع الأدوات السياسية، قائلا "إننا يجب أن نرسل رسالة قوية وأشعر بقلق عميق من موقف التجارة العالمية الحالي فالإجراءات التقييدية لن تنفع أية دولة"، مشيرًا إلى رفع التعريفة الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



