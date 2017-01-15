بوتين يدعو إلى القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه من المهم القضاء على بؤر التوتر المتبقية في سوريا والعمل على عودة اللاجئين وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

وقال بوتين - خلال اجتماع قادة دول "بريكس" الذي جرى على هامش "قمة العشرين" في أوساكا، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" - "هذا يتعلق بحل الأزمات والصراعات، سواء في أفغانستان أو فنزويلا أو الشرق الأوسط أو شبه الجزيرة الكورية"، مشيرًا إلى أنه ما تم بفضل تقديم روسيا المساعدة الأكبر للحكومة السورية الشرعية في سوريا، أصبح من الممكن وقف إراقة الدماء على نطاق واسع​​​.

وأضاف أنه خلال المرحلة الحالية يجب مواصلة مساعدة السلطات السورية في إيصال الإمدادات الإنسانية واستعادة الاقتصاد المدمر والبنية التحتية وعودة اللاجئين، مؤكدًا ضرورة العمل لتحقيق الاستقرار في سوريا.