إعتقال 4 داعشيين بالموصل وعملية أمنية ضد التنظيم في الرمادي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم / الثلاثاء، إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وفي السياق، أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية مشتركة من أربعة محاور، لتعقب وملاحقة خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي، في جزيرة البغدادي شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

وتستهدف العملية المسندة بغطاء جوي من طيران الجيش العراقي، تفتيش جزيرة البغدادي، وصولاً إلى بحيرة الثرثار شمالاً، لتعقب خلايا (داعش) الإرهابية الموجودة في مدينة الرمادي.



