بوتين: تحرير 90% من الأراضي السورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بعد بدء روسيا مكافحة الإرهاب في سوريا، تم تحرير 90 بالمائة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها الإرهابيون.

وأضاف بوتين - خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة "بريكس" بالعاصمة البرازيلية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الخميس - إن الأراضي التي تم تحريرها عادت لسيطرة الحكومة السورية، مشددًا في الوقت ذاته أن تحرير الأراضي من الإرهابيين كان هدف روسيا نجحت في تنفيذه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب أسهما بقسطهما في محاربة الإرهاب في سوريا، موضحًا أنه في إطار العملية التي بدأ ترامب بقيادتها، أسهمت الولايات المتحدة في الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب في نهاية المطاف.