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مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة في هجوم على موقع مراقبة في سوريا

مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة في هجوم على موقع مراقبة في سوريا

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قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون يوم الخميس عندما تعرض موقع مراقبة بمحافظة إدلب السورية لقصف وهجوم بقذائف المورتر.

وفي بيان مكتوب، قالت الوزارة إن الهجوم شُن من أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية مشيرة إلى أنها تعتبره هجومًا متعمدًا.

وأضاف البيان أنه تم إجلاء الجرحى وأنهم يخضعون حاليًا للعلاج.

وذكرت الوزارة أنها استدعت الملحق الروسي في أنقرة بسبب الهجوم وأبلغته أنها سترد عليه "بأشد السبل".

وتعرضت مواقع مراقبة تركية بالمنطقة لهجمات مشابهة في وقت سابق من يونيو (حزيران). وعقب الهجوم السابق، رد الجيش التركي بتوجيه ضربات بأسلحة ثقيلة.

وشاركت روسيا، المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة في رعاية اتفاق لخفض التصعيد في إدلب العام الماضي.

وانهار الاتفاق مؤخرًا مما دفع مئات الآلاف من المدنيين للفرار من المنطقة. وإدلب آخر معقل متبق للمعارضة السورية بعد ثماني سنوات من الحرب.

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