وسائل إعلام بهونج كونج: مشروع قانون تسليم المتهمين للصين قد يتم تعليقه

قالت وسائل الإعلام في هونج كونج اليوم السبت إن الحكومة ستعلق قانونًا مقترحًا بشأن تسليم المتهمين إلى الصين أدى إلى غضب واسع النطاق واحتجاجات عنيفة مع اعتزام كاري لام الرئيس التنفيذية لهونج كونج التحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق اليوم السبت.







وبدأ التأييد لمشروع قانون التسليم يتراجع يوم الجمعة مع حث العديد من الساسة المؤيدين للصين ومستشار كبير للام على ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي.





وأثار مشروع القانون الذي سيشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج كمركز مالي دولي.





ونظم مئات الآلاف مسيرات عبر هونج كونج الأحد الماضي احتجاجًا على مشروع القانون وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي مما أغرق هونج كونج في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على لام. ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر يوم الأحد.





وذكرت محطة "آي كيبل" وصحيفتا "ساوث تشاينا مورننج بوست" و"سينج تاو" أنه سيتم تعليق مشروع القانون اليوم السبت. وقالت محطتا "تي.في.بي" و"آي كيبل" إن لام ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر اليوم السبت.