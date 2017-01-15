مصرع 28 افغانيا في حادث سير في ايران

لقي ما لا يقل عن 28 أفغانيا مصرعهم الخميس في تصادم شاحنتين فى جنوب شرق إيران ، وقال مجتبى خالد المتحدث باسم اجهزة الإنقاذ الإيرانية ان الشاحنات التي تقل الأفغان اصطدمت قرب خاش في إقليم سيستان-بلوشستان، مشيرا الى اصابة 21 شخصا بجروح.



وقع الحادث عندما فقد أحد السائقين السيطرة على الشاحنة بعد انفجار احد الإطارات ، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي.



وتقول منظمة الصحة العالمية ان إيران احدى الدول التي تعد حوادث الطرق فيها بين الاكثر تسببا في الموت.

يشار الى ان ثلاثة ملايين أفغاني تقريبا يعيشون في إيران، وفقا للسلطات في طهران.



