مقتل سبعة أشخاص في انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا

قال مسؤول إن سبعة أشخاص قتلوا في انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا في وقت مبكر اليوم السبت وإن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى عشرات العمال الذين يخشى أن يكونوا دفنوا تحت جبل من الحديد الملتوي والركام.

وأصيب 22 شخصًا آخرون في انهيار المبنى ذي الملكية الصينية والمكون من سبعة طوابق بمدينة سيهانوكفيل الساحلية الواقعة غربي العاصمة فنومبينه.

وقال أور ساروين المتحدث باسم إقليم بريه سيهانوك إن أكثر من 30 شخصًا ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض. ومضى قائلًا لرويترز "انهار الهيكل الحديدي رأسًا على عقب ولا قدرة لنا على تحريكه". وأضاف "لا يمكننا سوى الانتظار والاستماع لأي إشارات على وجود حياة".

وتابع "نخشى أن ينهار المزيد منه عليهم... سنعمل خلال الليل لرفع الحديد".

وشهد إقليم بريه سيهانوك كما شهدت سيهانوكفيل أكبر مدينة في الإقليم تدفق استثمارات من الصين في السنوات الماضية خاصة في قطاعات القمار والعقارات والسياحة.

وقال الإقليم - في بيان - إن السلطات احتجزت أربعة أشخاص بينهم ثلاثة مشرفين على أعمال البناء لاستجوابهم بشأن الحادث.