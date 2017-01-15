ترامب: لا أعارض الحصول على معلومات ضد خصومي من حكومات أجنبية

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لن يقوم بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي في حال عرضت عليه حكومات أجنبية معلومات ضد خصومه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وبسؤاله ما إذا كانت حملته ستقبل مثل هذه المعلومات من دول مثل روسيا والصين أو ستبلغها لمكتب التحقيقات الفيدرالي, قال ترامب - في مقابلة خاصة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أذاعتها اليوم الخميس - "أعتقد أنه يمكن فعل الأمرين, وأعتقد أن هناك رغبة في الاستماع, ليس هناك أي شيء خاطئ في الاستماع.. فإذا اتصل شخص ما من بلد, النرويج مثلا, وقال "لدينا معلومات عن خصمك", فإنني أعتقد أنني أريد أن أسمع ذلك".





وأضاف ترامب أنه لا يعتبر تقديم حكومة أجنبية معلومات عن خصم سياسي تدخل في العملية الانتخابية, قائلا "إن هذا ليس تدخلا, هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها.. لو اعتقدت أن هناك شيئا خطأ , فإنني ربما أذهب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي".