الحكومة العراقية تعلن إطلاق سراح 1650 متظاهرا

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي إطلاق سراح 1650 متظاهرا تم اعتقالهم خلال المظاهرات ، وإحالة 66 ضابطا للمحاكمة.

وقال الحديثي - في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية الخميس - إن عصابات مسلحة تستغل الوضع القائم في العراق للقيام بعمليات خطف, مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة ملتزمة بمتابعة حالات الخطف التي تحدث في العراق وكذلك ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري أن هناك طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين في العراق مضيفا أن الجيش العراقي سلم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين مؤكدا أن الإصابات التي وقعت في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن مصدرها طرف ثالث.



