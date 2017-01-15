الرئيس الأمريكي يلغي رحلته إلى بولندا لمتابعة تطورات الإعصار دوريان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/، خلال إقامة إحدى الفعاليات في البيت الأبيض، عزمه إلغاء رحلته المقررة إلى بولندا أواخر الشهر الجاري لمراقبة تطورات الإعصار (دوريان).



ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم عن الرئيس الأمريكي القول "قررت إرسال نائب رئيسنا مايك بنس إلى بولندا بدلا مني".

وأضاف ترامب أنه عبر للرئيس البولندي أندريه دودا عن خالص الأماني. وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن -أواخر يوليو الماضي- أن ترامب وزوجته ميلانيا ترامب سوف يتوجهان في زيارة رسمية إلى بولندا والدنمارك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبلين، حيث سيحضر ترامب والسيدة الأولى الاحتفالات التذكارية ويزوران المواقع التذكارية بوارسو في 1 سبتمبر 2019، بمناسبة الذكرى الـ 80 لبداية الحرب العالمية الثانية.