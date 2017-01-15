البيت الأبيض يصدر مذكرة بمكالمة هاتفية أخرى بين ترامب وزيلينكسي

أصدر البيت الأبيض اليوم /الجمعة/ مذكرة بمكالمة هاتفية أخرى جرت في الــ21 من شهر أبريل الماضي بين رئيسي الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وأوكرانيا، فولوديمير زيلينكسي، المنتخب حديثاً آنذاك.

وأفادت المذكرة المكونة من أربعة صفحات -حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية- بأن ترامب قد دعا خلال المكالمة الهاتفية، التي امتدت لــ16 دقيقة، نظيره زيلينكسي لزيارة البيت الأبيض، لافتة إلى أن ما تحتويه "ليست نصاً حرفياً للمناقشة بين الجانبين".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن مكالمة التهنئة الهاتفية جرت قبل ثلاثة أشهر من المكالمة الهاتفية الأكثر إثارة للجدل والتي جرت أيضاً بين الجانبين في الــ 25 من شهر يوليو الماضي، الأمر الذي يضيف مستوى آخر لسجل الاتصالات بين البيت الأبيض وحكومة أوكرانيا.



