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اعتقال داعشي وتفكيك معمل للعبوات الناسفة في الموصل

اعتقال داعشي وتفكيك معمل للعبوات الناسفة في الموصل

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اعتقلت قوات الأمن العراقية أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى شمالي البلاد، فيما تمكنت قوات مكافحة المتفجرات من تفكيك معمل للعبوات الناسفة في المدينة ذاتها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - في بيان اليوم الأحد - إن القوات الأمنية ألقت القبض على هذا الإرهابي الذي كان يعمل مقاتلا فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأن قوات مكافحة المتفجرات قامت بتفكيك ومعالجة معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة ضمن حي اليرموك بالموصل.


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