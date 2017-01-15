روسيا أحد ضامني الإتفاق المحتمل بين طالبان وأمريكا

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي بشأن أفغانستان زامير كابولوف، أن روسيا - إلى جانب عدد من الدول - ستكون ضامنة للإتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وأوضح كابولوف، أن روسيا ستشارك كضامنة لهذا الإتفاق، وليس روسيا وحدها بل عدد من الدول.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أعلن - في وقت سابق - أن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد أفغانية.. إذا التزمت طالبان ببنود إتفاق السلام، الذي يجري التفاوض حوله حالياً بين الطرفين.



