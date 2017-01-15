بومبيو يؤكد الكشف عن خطة السلام بين اسرائيل وفلسطين الأسابيع المقبلة

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانهاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها في الاسابيع المقبلة.





وأضاف بومبيو اثناء زيارة لولاية كنساس اليوم الجمعة أن هناك مشاورات مكثفة في المنطقة تجري منذ عامين ونصف عام، معربا عن أمله أن يرى العالم الخطة كأساس لبناء المستقبل.





وأكد أن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني مشكلة صعبة، وسيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، موضحا أن الإدارة الأمريكية تعمل بجد من اجل ذلك.

وتأتي تصريحاته غداة استقالة جيسون جرينبلات، مستشار ترامب وأحد المهندسين الرئيسيين لهذه الخطة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ، وديفيد فريدمان، السفير الأميركي لدى إسرائيل.





وكان جرينبلات صرح أواخر أغسطس ان خطة السلام التي لا تزال طي الكتمان منذ عامين ونصف عام وارجىء اعلانها مرارا، لن يتم طرحها قبل الانتخابات التشريعية في اسرائيل المقررة في 17 سبتمبر.