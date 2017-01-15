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اعلان حالة الطوارئ في البندقية لارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع

اعلان حالة الطوارئ في البندقية لارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الخميس حالة الطوارئ في مدينة البندقية بعد ارتفاع مياه الأمطار فى وشوارع المدينة منذ الثلاثاء الماضى إلى مستويات استثنائية .

ومن المتوقع ان يصل ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى شوارع المدينة الى 1,40 متراً الجمعة ، وفق مركز رصد المد والجزر في البندقية.

وتقدّر السلطات الايطالية حجم الأضرار الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار بمئات المليارات من اليورو.

وقد استمر اغلاق العديد من المتاحف والمدارس فى البندقية .
يذكر أن مدينة البندقية يزورها فى العام حوالى مليون سائح


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