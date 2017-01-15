اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

برنامج الأمم المتحدة للسكان يستأنف عمله في جنوب كردفان بالسودان

برنامج الأمم المتحدة للسكان يستأنف عمله في جنوب كردفان بالسودان

تاريخ النشر

رحب والي جنوب كردفان (جنوب السودان) المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل، بعودة صندوق الأمم المتحدة للسكان للعمل بالولاية، وذلك خلال لقائه اليوم /الثلاثاء، مع مندوب الصندوق بالسودان ماسيمو ديانا.

وقال ديانا، في تصريح عقب الاجتماع، إن الهدف من الزيارة، هو تأسيس مكتب في الولاية، لافتا إلى أن الصندوق عمل في السابق في الولاية، ولظروف خارجة عن الإرادة أصبح غير موجود فيها.

وعبر عن أمله في أن يستفيد سكان الولاية من الصندوق، لافتا إلى أن الفريق سيعمل بعدة مجالات، تشمل: صحة الأمهات، رعاية الحوامل، الولادة الآمنة، رعاية ما بعد الولادة، رعاية الأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعمل على منع انتشار زواج القاصرات، والاهتمام بتمكين المرأة في التعليم وتوفير الدخل.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل أيضا في برامج الشباب، كونهم مستقبل البلد، ولديهم إمكانيات، سنساعد على إبرازها لخدمة المجتمعات والسودان.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content