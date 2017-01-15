مقتل 6 من عناصر طالبان في غارات جوية جنوب أفغانستان

أعلن مسؤولون عسكريون أفغان،اليوم الجمعة،عن مقتل 6 من مسلحي طالبان في سلسلة من الغارات الجوية في إقليمي قندهار وهلمند جنوب أفغانستان.

وقد أسفرت الغارة الجوية عن مقتل 4 من عناصر طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة في منطقة مايواند في قندهار.

وأضاف المسئولون أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند،بينما دمرت غارة جوية في منطقة ردات في نانجرهار مجموعة صغيرة من أسلحة جماعة داعش-خراسان.

وفي الوقت نفسه،اعتقلت القوات الخاصة الأفغانية 4 من مسلحي طالبان خلال غارة في منطقة باشتون زارجون في إقليم هيرات.



