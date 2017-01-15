الرئيس الفرنسي يصف قمة مجموعة السبع الصناعية بـ "المفيدة"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قمة مجموعة السبع الصناعية بـ "المفيدة".

واستعرض الرئيس الفرنسي - خلال الإجتماع السنوي لسفراء بلاده بالخارج في مقر قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية/ باريس - الخطوط العريضة لسياسة فرنسا الدبلوماسية، والتي تتمحور حول مواجهة التحديات العالمية والمسئوليات الفرنسية والاوروبية.

كما أكد ماكرون أن نجاح قمة السبع، هو ثمرة أعمال السفراء بالخارج، الذي يمثل نجاحاً لهم؛ حيث تندرج هذه القمة في إطار خطوة عميقة ومتسقة مع استراتيجية، تهدف إلى وضع فرنسا في قلب القواعد الدبلوماسية خلال السنوات الماضية.



