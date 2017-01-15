التحالف العربي: ميليشيا الحوثي تطلق صاروخا بالستيا سقط بصعدة اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت - اليوم /الأربعاء - صاروخا بالستيا من محافظة "صعدة/ مديرية سحار" وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة "صعدة/ مديرية الصفراء".

وأشار العقيد المالكي - فى بيان اليوم - إلى استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والمنشأت المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي .



