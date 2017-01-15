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واشنطن تدرج ناقلة أدريانا على القائمة السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

واشنطن تدرج ناقلة أدريانا على القائمة السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

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أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء، وفرضت عقوبات على ربانها.

والناقلة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها، هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان "سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

وأضافت: "أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات".


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