نائب الرئيس اليمني: استهداف مطار أبها تنفيذ للأجندة الإيرانية

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، اليوم الخميس، إن الاستهداف الإجرامي البشع من قبل ميليشيات الحوثي لمطار أبها بالمملكة العربية السعودية، هو تنفيذ للأجندة الإيرانية وتكريس لثقافتها الدموية العدائية تجاه اليمنيين وأشقائهم في المملكة.





وأضاف الأحمر - خلال إطلاعه من محافظ الحديدة، حسن طاهر، على المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية في الحديدة، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن هذا الاستهداف وما سبقه من وقائع بمثابة دلائل على رفض الميليشيات الحوثية لخيارات السلام وإصرارها على الحرب وتنفيذها للأوامر والتوجيهات من طهران.





وأكد أن الشرعية و باصطفاف اليمنيين وبدعم من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية مستمرون في ردع هذه الأعمال المخلة بالسلام المحلي والإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن استعادة الدولة هو الضامن لإنهاء التدخل الإيراني في اليمن.





كما تم مناقشة تصعيد الميليشيات الحوثية واستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تعتبر إحدى نتائج الدعم الإيراني المسلح عبر بوابة الحديدة وإقلاق الممرات والملاحة الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين.



